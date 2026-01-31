Уиткофф заявил о продуктивных переговорах с Кириллом Дмитриевым

Спецпосланник президента США Стив Уиткофф рассказал о встречах во Флориде со спецпредставителем президента России по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кириллом Дмитриевым. Сообщение он опубликовал в соцсети X .

«Сегодня во Флориде спецпредставитель Кирилл Дмитриев провел продуктивные и конструктивные встречи в рамках посреднических усилий США, направленных на мирное урегулирование украинского конфликта», — написал Уиткофф.

Американский спецпосланник не привел деталей прошедших контактов и не уточнил, какие именно вопросы стороны затронули. Официальные представители стран также пока не заявляли о результатах взаимодействия.

Дмитриев прибыл в Майами сегодня утром. Целью его визита стала встреча с представителями администрации президента США Дональда Трампа.