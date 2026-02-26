Дмитриев прибыл в Женеву на встречу с американской делегацией

Спецпредставитель президента России, глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев прибыл в Женеву на встречу с американскими переговорщиками. Об этом сообщило РИА «Новости» .

Перед этим американцы провели встречу с украинской делегацией, но к моменту приезда Дмитриева ее выпроводили из отеля.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел Мария Захарова в ответ на попытки Евросоюза сорвать переговоры посоветовала ему «сидеть под столом и не вякать», отметив, что его туда никто не зовет из-за прежних попыток жульничать.

Саму трехстороннюю встречу России, Украины и США перенесли — предположительно, на начало марта. Новое место проведения пока также неизвестно, стороны проводят консультации.