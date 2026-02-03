Деньги найдут дорогу. Зачем глава Минфина США участвует в переговорах с Россией

Второй раунд трехсторонних переговоров по украинскому конфликту, перенесен с 1 февраля на ближайшие среду и четверг, 4–5-е число. Почему — неизвестно. Но, как отметило издание The New York Times, все это случилось уже после встречи спецпредставителя президента России Кирилла Дмитриева с его американским коллегой Стивом Уиткоффом.

Еще одно изменение касается формата будущих переговоров. Как заявил госсекретарь США Марко Рубио, новая встреча в Абу-Даби не предполагала участия американцев. По крайней мере, никто из тех, кто был на прошлых переговорах, в том числе Уиткофф, в этот раз в ОАЭ лететь не планировал.

Но после объявления о переносе даты следующего раунда дипломатических усилий стало известно, что Уиткофф там все же будет. Насколько все это можно считать следствием беседы, состоявшейся с Дмитриевым во Флориде, сказать сложно. Как известно, «за чем-то» не значит «вследствие чего-то».

Тем не менее один факт, связанный с этой встречей напрямую, заставляет предположить, что все это звенья одной цепи. Факт этот в том, что в переговорах с Дмитриевым впервые участвовал глава американского Минфина Скотт Бессент.

Чтобы понимать значение этого события, надо объяснить, кто это такой. Бессент — не просто чиновник, пусть и высшего ранга, но и близкий к Трампу человек (вероятно, не менее близкий, чем Уиткофф), а главное, это фактический архитектор нынешней тарифной политики США и один из активных проводников нового издания доктрины Монро. Она предусматривает переход под фактический протекторат Вашингтона не только Панамского канала и Венесуэлы, но еще Кубы, Мексики, Канады, Гренландии.