МИД пообещал ощутимый ответ на удары вглубь России западными ракетами

Российская сторона даст «адекватный и ощутимый» ответ в случае использования Украиной западных дальнобойных ракет по ее территории. Об этом заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Ее слова опубликовали на сайте внешнеполитического ведомства страны.

Так дипломат прокомментировала сообщения в западных СМИ о том, что якобы американская администрация разрешила Киеву бить ракетами ATACMS вглубь территории России, а Франция и Великобритания — своими ракетами SCALP и STORM SHADOW.

«Использование Киевом дальнобойных ракет для атак по нашей территории будет означать прямое участие США и их сателлитов в боевых действиях против России, а также радикальное изменение сути и природы конфликта. Ответ России будет в таком случае адекватным и ощутимым», — сказала она.

Захарова при этом пояснила, что никакое «чудо-оружие», на которое «молятся» президент Украины Владимир Зеленский и его приспешники, не сможет изменить ход спецоперации. Кроме того, президент РФ Владимир Путин ранее четко заявил, что ВСУ не способны наносить такие удары без использования космических спутников и внесения полетных заданий натовскими военными.

Ранее заслуженный летчик России генерал-майор Владимир Попов предупредил, что украинские боевики с одобрения Запада могут начать бить по российским городам.