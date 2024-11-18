Российский генерал призвал ждать новых подлостей со стороны Украины

Украинские боевики, получив разрешение на удары вглубь российской территории, могут начать бить по городам. Об этом в интервью MK.ru заявил заслуженный летчик России генерал-майор Владимир Попов.

При этом офицер предположил, что целью ВСУ может стать любой объект в городской черте.

«Они не будут заморачиваться над тем, чтобы прицельно и качественно работать по объектам военного назначения или хотя бы даже по объектам оборонно-промышленного комплекса России. Им просто некогда», — добавил Попов.

Он призвал командиров частей противовоздушной обороны напомнить подчиненным о максимальной бдительности, а также «поднимать» городские и районные администрации.

Ранее представитель правительства Германии Вольфганг Бюхнер фактически подтвердил решение президента США Джо Байдена снять ограничения на применение американского дальнобойного оружия против России, но добавил, что сама ФРГ по-прежнему не намерена поставлять Украине ракеты Taurus.