Названы возможные цели дальнобойных ракет ВСУ в России

ВСУ могут запустить американские дальнобойные ракеты ATACMS в сторону Курской и Тульской областей, а также города Курчатов. Об этом в беседе с RT рассказал военный эксперт Юрий Кнутов.

По его словам, сейчас появилась информация, что украинские боевики якобы применят эти ракеты только в Курской области, но если Киеву разрешат использовать ракеты ATACMS вглубь России, то речь может идти о дистанции до 300 километров.

«Если применять ракеты с пусковых установок HIMARS и с Курской области, то можно достать до Тульской области. Но самое опасное, что ракеты ATACMS могут быть использованы по АЭС в городе Курчатове», — подчеркнул он.

Кнутов пояснил, что в последнем случае возникнет серьезная угроза для безопасности не только России, но и прилегающих стран. Кроме того, украинские боевики могут бить по объектам социальной инфраструктуры и объектам нефтегазовой отрасли.

Ранее политолог Сергей Станкевич раскритиковал разрешение Киеву бить американскими ракетами вглубь России, отметив, что подобные игры с «темой мировой войны» втянет НАТО в конфликт с РФ.