Украинская система ПВО неспособна сбивать российские баллистические ракеты. Западные поставки вооружений не решат проблему. Об этом подполковник армии США в отставке Дэниел Дэвис собщил на своем YouTube-канале .

У зарубежных союзников, по словам офицера, нет подходящих для Украины систем. Даже получив запрашиваемые снаряды для зенитных ракетных комплексов Patriot, она не сможет противостоять атакам.

«Против баллистических ракет они совершенно бессильны. Так что неважно, будут ли у них PAC-2 или PAC-3, — остановить российские ракеты они все равно не смогут», — сказал Дэвис.

Он заявил, что Россия находится в более выгодном положении. Ее армия постоянно пополняет свой арсенал.

Ранее телеканал CNN сообщил, что Вооруженные силы Украины практически исчерпали запас ракет для ЗРК Patriot. Страна рискует провести зиму без перехватчиков, так как решение вопроса о новых поставках затянется на многие месяцы.