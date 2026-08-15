Украина предстоящей зимой останется беззащитной перед ударами российской баллистики. Передача киевскому режиму ракет Patriot столкнулась с непреодолимыми препятствиями, поэтому украинский лидер Владимир Зеленский впал в отчаяние. Об этом говорится в материале газеты Die Welt .

Журналисты напомнили, что президент США Дональд Трамп на саммите НАТО в Анкаре пообещал Зеленскому предоставить лицензию на производство ракет-перехватчиков. Но через некоторое время признал, что это непростая задача, так как речь идет об интеллектуальной собственности компании Lockheed Martin.

Опрошенные изданием эксперты выразили серьезные сомнения, что оборонный гигант поделится секретом производства своего главного товара. Даже если бы это произошло, для их выпуска потребуется отдельное производство, а на его строительство — время.

Единственный зарубежный производитель, выпускающий Patriot по лицензии, — японская компания, с конвейера которой выходит только 30 единиц в год.

Альтернативой могли бы стать ракеты Pac-2 компании Raytheon. Она уже получила лицензию на производство в Германии, но строительства завода там завершится только к концу года. При этом объем выпуска составит всего 240 ракет, которые уже забронировали Германия, Испания и Нидерланды.

Представитель США в НАТО Мэттью Уитакер заявил, что только на согласование одних формальностей уйдет несколько месяцев. Поэтому предстоящую зиму Украина проведет без средств защиты.

Британская газета The Guardian заявила, что отсутствие инвестиций в расширение производства ракет для зенитно-ракетных комплексов Patriot стало провалом планирования НАТО для обороны Украины. Страны альянса имели все необходимые данные еще в 2022 году и не сделали ничего для увеличения выпуска критически важных снарядов.