Сотрудники МЧС сняли с этажей разрушенного подъезда в Шебекине еще четырех человек

Спасатели при помощи автолестницы эвакуировали с этажей частично обрушившейся многоэтажки в Шебекине еще четырех жильцов. Об этом сообщило РИА «Новости» .

По данным МЧС, людей забрали с пятого этажа пострадавшего здания. Многоквартирный жилой дом частично обрушился из-за удара украинских боевиков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате ЧП пострадали пять человек. Троих из них доставили в больницу. Еще двое жильцов отказались от госпитализации, им оказали помощь на месте.

После обрушения подъезда Минздрав региона запустил горячую линию. По ней родственники пострадавших в Шебекине могут узнать об их состоянии.