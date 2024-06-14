Сотрудники МЧС сняли с этажей разрушенного подъезда в Шебекине еще четырех человек

МЧС: спасатели вызволили в Шебекине еще 4 жильцов разрушенного подъезда

Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава
Фото: Telegram-канал губернатора Белгородской области Вячеслава

Спасатели при помощи автолестницы эвакуировали с этажей частично обрушившейся многоэтажки в Шебекине еще четырех жильцов. Об этом сообщило РИА «Новости».

По данным МЧС, людей забрали с пятого этажа пострадавшего здания. Многоквартирный жилой дом частично обрушился из-за удара украинских боевиков.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что в результате ЧП пострадали пять человек. Троих из них доставили в больницу. Еще двое жильцов отказались от госпитализации, им оказали помощь на месте.

После обрушения подъезда Минздрав региона запустил горячую линию. По ней родственники пострадавших в Шебекине могут узнать об их состоянии.

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