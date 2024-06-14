После обрушения подъезда в Шебекине организовали круглосуточную горячую линию

Минздрав Белгородской области сообщил о запуске горячей линии по ЧП в Шебекине

Для родственников пострадавших из-за обрушения подъезда в пятиэтажном доме в Шебекине запустили горячую линию. Об этом заявил глава Минздрава Белгородской области Андрей Иконников в своем Telegram-канале .

По его словам, горячая линия работает в круглосуточном режиме.

«Узнать о состоянии близких можно по номеру телефона: 89092081283», — написал Иконников.

Подъезд многоквартирного дома обрушился из-за удара украинских боевиков. Сотрудники МЧС вытащили из-под завалов двух жильцов, еще двух человек сняли с пятого этажа здания. По данным RT, на месте ЧП работают 70 спасателей и свыше 20 единиц техники.

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что в результате обрушения пострадали пять человек. Трех из них госпитализировали, еще двоим оказали помощь на месте.