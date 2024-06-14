Число пострадавших при обрушении подъезда в Шебекине увеличилось до пяти

Спасатели достали из-под завалов разрушенного подъезда в Шебекине двух жильцов, еще двоих эвакуировали с пятого этажа. Число раненых увеличилось до пяти. Об этом заявил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале .

По его словам, в медицинские учреждения доставили троих пострадавших, остальные отказались от госпитализации — им оказали помощь на месте. Гладков отметил, что на месте ЧП работают 79 спасателей и 21 единица техники.

«На место оперативно выехали аварийные бригады, самооборона, а также эксперты из БГТУ имени Шухова для оценки повреждений», — указал губернатор.

Он также добавил, что для жителей дома развернули пункты временного размещения.

Подъезд обрушился из-за удара украинских боевиков. Гладков опубликовал фотографию с последствиями обстрела. На кадре видно, что от частично обрушившегося дома идет черный дым.