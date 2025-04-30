Сотрудники ФСБ предотвратили теракт против участника СВО в Ханты-Мансийске

Сотрудники ФСБ задержали в Ханты-Мансийске уроженца Украины с российским паспортом, гражданина Белоруссии и гражданина Молдавии, готовивших теракт против участника специальной военной операции. Об этом сообщили в Центре общественных связей.

По данным следствия, молдаванин получил в Ивано-Франковске от агента украинских спецслужб компоненты взрывчатки, спрятанные в аккумуляторном шуруповерте и ароматической свече. На личном микроавтобусе он через Польшу, Литву и Белоруссию привез их в Ханты-Мансийск.

Там украинец и белорус попытались собрать бомбу на конспиративной квартире, но ошиблись при сборке. Прогремел взрыв, из-за которого разрушились две квартиры жилого дома. Пострадали пять человек, включая самих террористов.

Следственный комитет возбудил уголовное дело о приготовлении к теракту, покушении на убийство и умышленном уничтожении имущества. Всех троих взяли под стражу.

Отдельно в ФСБ отметили, что украинские спецслужбы продолжают вербовать граждан Молдавии для терактов при попустительстве президента страны Майи Санду.

Ранее в Нижегородской области предотвратили теракт на предприятии нефтехимической промышленности. Террористов ликвидировали, когда они открыли огонь на попытку их задержать.