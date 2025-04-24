ФСБ предотвратила теракт на нефтехимическом предприятии в Нижегородской области

Федеральная служба безопасности предотвратила диверсионно-террористический акт, который украинские спецслужбы планировали устроить в Нижегородской области. Об этом сообщил Центр общественных связей ведомства.

Теракт на предприятии нефтехимической промышленности готовили два выходца из Средней Азии. Для этого, действуя по указанию украинского куратора, они изъяли из схрона FPV-дроны с самодельными взрывными устройствами.

При задержании преступники оказали вооруженное сопротивление. Силовики нейтрализовали их ответным огнем. На месте происшествия обнаружили два беспилотника с боевыми частями из взрывчатого вещества иностранного производства, а также автомат Калашникова и пистолет Макарова.

Следственный отдел Управления ФСБ России по Нижегородской области завел уголовное дело за приготовление к диверсии.

Ранее стало известно, что силовики поймали собиравшего секретные данные агента из Молдавии Дмитрия Руснака. Иностранца выдворили из страны и закрыли въезд на 60 лет.