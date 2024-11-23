«Сотни в день». Песков рассказал о темпах заключения контрактов в России

Песков: сотни россиян каждый день подписывают контракты с Минобороны на СВО

Граждане России активно подписывают контракты с Минобороны и поступают на военную службу. Об этом РИА «Новости» сообщил пресс-секретарь президента страны Дмитрий Песков.

«Этих людей весьма много, каждый день сотни человек заключают контракты и идут в зону специальной операции», — сказал он.

Песков отметил, что сначала военнослужащие контрактной службы проходят тщательное обучение. По его словам, в свете такого активного набора оснований говорить о мобилизации на данный момент нет.

Осенью 2022 года в России провели частичную мобилизацию, в ряды вооруженных сил призвали свыше 300 тысяч человек. После этого российские власти неоднократно заявляли об отсутствии необходимости в новой волне мобилизации.

В середине октября зампред Совбеза России Дмитрий Медведев заявлял, что Минобороны на 78% выполнило годовое задание по набору контрактников.