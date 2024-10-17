Медведев рассказал о выполнении задания по набору контрактников в ВС России

Медведев: Минобороны на 78% выполнило годовое задание по набору контрактников

Оборонное ведомство почти выполнило установленное годовое задание по набору контрактников на службу. Об этом заявил зампредседателя Совбеза Дмитрий Медведев на совещании по вопросам комплектования Вооруженных сил.

По его словам, Минобороны выполнило задание на 78%. Он назвал темпы набора контрактников «приличными» и отметил, что главное — избежать провалов.

«Мы с вами продолжим работу над комплектованием Вооруженных сил контрактниками», — подчеркнул зампредседателя Совбеза.

Он также рассказал, что15 октября вместе с работниками прокуратуры и ФСБ провел проверку работы пункта отбора военнослужащих по контракту в Ярославской области.

Ранее Медведев сообщил о начале работы комиссии по комплектованию российской армии контрактниками. Он пояснил, что сейчас заключение контракта является единственной формой привлечения россиян к участию в спецоперации.