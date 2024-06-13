Более 300 тысяч военных НАТО в настоящее время находятся в состоянии высокой степени готовности. Об этом сообщило Agence France-Presse , ссылаясь на анонимного представителя Североатлантического альянса.

«Это силы, о которых союзники сказали нам, что они доступны на данном уровне готовности», — сказал представитель НАТО.

Это означает, что командиры могут развернуть эти силы в течение 30 дней, уточнили «Известия». Альянс легко может перевыполнить цель по численности бойцов, добавил RT.

Ранее генеральный секретарь Йенс Столтенберг заявил, что поставки оружия Украине станут обязательными для стран Североатлантического альянса. Однако это принципиально не повлияет на ситуацию на поле боя, ответили в Кремле. Участники военно-политического блока и так регулярно поставляют «помощь» Украине.

Великобритания, Нидерланды и другие страны Запада из-за критической ситуации на поле боя «разрешили» Украине наносить удары по целям на российской территории. Позже свое одобрение дали США.