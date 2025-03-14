Согласие Путина на перемирие загнало США в тупик

США не готовы выполнить условия, выдвинутые президентом России Владимиром Путиным для перемирия на Украине. Согласившись на прекращение огня, он загнал Белый дом в тупик, сообщил изданию Focus профессор международных отношений и внешней политики в Кельнском университете Томас Ягер.

Путин, по его мнению, использует тактику салями и подает один небольшой ломтик за другим. Президент согласился на перемирие, но с рядом условий. Ягер заявил, что он сделал это, чтобы сохранить отношения с президентом США Дональдом Трампом, не реагируя на его требования о прекращении огня.

«Он создает климат, в котором он может выдвигать одно условие за другим, в котором общественность говорит: „Да, верно, мы должны обсудить это друг с другом, что на самом деле здесь происходит?“. У американцев вообще нет ответа на этот вопрос», — объяснил профессор.

Из-за этого Путин сможет отклонить прекращение огня, не отвергая его. Более того, Ягер уверен, что Россия намерена наращивать требования по мере продвижения переговоров. В конце концов она потребует отказаться от размещения американского ядерного оружия в Европе.

Трамп, в отличие от Ягера, отнесся к ответу Путина с оптимизмом. Он назвал заявление российского президента о перемирии многообещающим.