За мир на своих условиях. Названы нюансы согласия России на перемирие

«Рыбарь»: Россия за перемирие в конфликте на своих условиях, а не Украины или ЕС

Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукшенко провели итоговую пресс-конференцию после переговоров. Российский лидер представил позицию Москвы по предложению США установить 30-дневное перемирие с Украиной. Об этом сообщил Telegram-канал «Рыбарь» .

Путин отметил, что сама идея о перемирии правильная, но существует масса нюансов, которые необходимо обсудить с американской стороной, в том числе с президентом США Дональдом Трампом.

«Перемирие — главный вопрос на повестке дня, но только с учетом реальной ситуации на земле, которая сильно изменилась за три года боевых действий», — подчеркнул глава государства.

Российский лидер добавил, что протокольные уточнения и долгие предварительные согласования продолжатся. При том, что появились слухи о якобы имеющемся плане завершения украинского конфликта.

В заявлении Путина просматривается четкий посыл, что Россия выступает за мир, но на своих условиях и точно без усиления Киева и появления новых угроз безопасности.

Другими словами, миротворческие планы США — это лучшее, чем-то, что предлагали раньше, но все-равно имеются нюансы. В частности, президент Украины Владимир Зеленский говорил о том, что мобилизация продолжится, как и накачка ВСУ оружием.

Путин выступает за завершение конфликта в интересах России, но не в пользу США, Украины или Евросоюза.

Ранее Трамп заявил, что Путин выступил с многообещающим заявлением о перспективе прекращения огня на Украине.