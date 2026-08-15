Собянин заявил об уничтожении 1743 беспилотников за неделю на подлете к Москве

Собянин: с 8 по 15 августа ПВО уничтожила 1743 БПЛА над Московским регионом

Дежурные средства противовоздушной обороны с 08:30 субботы, 8 августа, до 08:30 субботы, 15 августа, уничтожили 1743 беспилотника, летевших в стороны Московского региона. Такие данные привел мэр российской столицы Сергей Собянин .

Он уточнил, что большую часть летательных аппаратов системы противовоздушной обороны сбили на дальних подступах.

«На подлете к Москве уничтожены 123 беспилотника», — подчеркнул Собянин.

Губернатор Московской области Андрей Воробьев в субботу, 15 августа, сообщил, что дежурные средства противовоздушной обороны ликвидировали и подавили восемь БПЛА в Воскресенске, Чехове, Раменском, Одинцове и Домодедове.

В ходе атаки в Шатуре ранения получили 55-летняя женщина и девятилетний ребенок. Врачи стабилизировали состояние пострадавшего мальчика, угрозы его жизни нет. Воробьев добавил, что ребенка перевели в Детский клинический центр имени Рошаля для дальнейшего лечения.

Минобороны сообщило, что в ночь на субботу, 15 августа, над российскими регионами, а также над акваториями Черного и Азовского морей сбили 598 беспилотников, запущенных с территории Украины.