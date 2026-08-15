Силы ПВО сбили почти 600 БПЛА за ночь
Минобороны: ПВО за ночь сбила 598 украинских дронов
Средства противоздушной обороны в течение прошлой ночи сбили 598 украинских беспилотников. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.
БПЛА ликвидировали над акваториями Черного и Азовского морей, Республикой Крым, территорией Краснодарского края, Московского региона, Тульской, Тверской, Смоленской, Рязанской, Ростовской, Псковской, Орловской, Новгородской областей.
Также военные уничтожили беспилотники в воздушном пространстве Нижегородской, Липецкой, Ленинградской, Курской, Калужской, Воронежской, Владимирской, Брянской, Белгородской областей.
Губернатор Подмосковья Андрей Воробьев ранее сообщил, что над регионом сбили восемь беспилотников, отражение атаки продолжается. В Шатуре ранения получили девятилетний мальчик и 55-летняя женщина. Их доставили в больницы, врачи оказывают всю необходимую помощь.