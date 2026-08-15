В Шатуре после атаки БПЛА пострадали ребенок и женщина

Воробьев: в Шатуре при атаке БПЛА ранены 55-летняя женщина и 9-летний ребенок

В результате атаки украинских беспилотников в ночь на субботу в Шатуре ранения получили 55-летняя женщина и девятилетний ребенок. Об этом в телеграм-канале сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

По его словам, мальчик находится в тяжелом состоянии.

«Врачи оказывают всю необходимую помощь. В ближайшее время эвакуируем ребенка в ДНКЦ имени Рошаля. Женщина получила травму головы, ее состояние оценивают как средней степени тяжести. Она находится под наблюдением медиков», — написал глава региона.

Воробьев добавил, что всего над территорией Подмосковья ликвидировали и подавили восемь беспилотников — в Воскресенске, Шатуре, Чехове, Раменском, Одинцове и Домодедове. В Шатуре повреждения получила кровля частного дома.

«Отражение атаки продолжается. Беспилотники фиксируются над Можайским и Наро-Фоминским округами. Оперативные службы работают в усиленном режиме», — заключил он.

Мэр Москвы Сергей Собянин отмечал, что силы ПВО сбили три беспилотника, летевших к столице.