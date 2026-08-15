Воробьев рассказал о состоянии пострадавших при атаке БПЛА в Шатуре

Воробьев: состояние пострадавшего при атаке БПЛА в Шатуре мальчика стабильно

Состояние девятилетнего мальчика, пострадавшего 15 августа во время атаки БПЛА в Шатуре, удалось стабилизировать. Об этом сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Ребенка экстренно доставили в Шатурскую больницу с тяжелыми травмами лица, плеча и предплечья. Самое главное — сейчас угрозы для его жизни нет», — рассказал глава региона.

Воробьев выразил благодарность медикам за профессионализм и своевременно оказанную помощь. Сейчас ребенка транспортируют в Детский клинический центр имени Рошаля для дальнейшего лечения.

Еще одна пострадавшая — 55-летняя женщина — получила осколочное ранение головы. После осмотра врачи решили продолжить лечение амбулаторно.

Ранее стало известно, что в Подмосковье запустили горячую линию для оказания правовой помощи пострадавшим после атаки украинских беспилотников.