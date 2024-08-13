Собянин назвал Москву одним из лидеров по количеству добровольцев на СВО

Собянин: десятки тысяч человек отправились из Москвы на СВО добровольцами

Москва входит в лидеры по числу добровольцев, участвующих в специальной военной операции. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин, его слова привело РИА «Новости» .

«В мобилизацию ушло 22 тысячи, в первую волну контрактации — 21 [тысяча], и в этом году во вторую волну контрактации уйдет еще 23 тысячи человек», — сообщил он на встрече с участниками заезда «Служение» в рамках форума «Территория смыслов».

Ранее Собянин выразил готовность принять на лечение пострадавших из Курской области и объявил, что в регион отправят московских врачей.

В мае стало известно, что в московском районе Марьино на Аллее ветеранов установят памятные стенды, посвященные погибшим на спецоперации местным жителям.