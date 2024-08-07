Мэр Москвы Собянин сообщил об отправке врачей в Курскую область

Собянин: Москва готова принять на лечение пострадавших из Курской области

Фото: pxhere.com

Московские больницы готовы принять пострадавших из Курской области, а также отправить врачей. Об этом заявил мэр столицы Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«В поддержку коллегам в Курской области направляем в регион московских врачей», — написал он.

Собянин добавил, что медики готовы принять пострадавших из Курской области и в самой Москве, чтобы оказать им необходимую медицинскую помощь.

Мэр выразил слова поддержки жителям пострадавшего от атаки ВСУ региона, подчеркнув, что подобные нападения на мирных граждан недопустимы.

В Курске после сообщений о попытке ВСУ зайти в регион более 100 человек выстроились в очередь на сдачу крови для пострадавших.

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