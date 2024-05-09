Памятные стенды героям СВО установят на Аллее ветеранов в Марьине | 360°

Спецоперация 09 мая 2024, 04:07 Памятные стенды героям СВО установят на Аллее ветеранов в Марьине Сенатор Святенко: на Аллее ветеранов установят стенды марьинцам-героям СВО Telegram / депутат Мосгордумы, сенатор РФ Инна Святенко

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В Марьине на Аллее ветеранов установят памятные стенды, посвященные марьинцам, погибшим в ходе специальной военной операции. Об этом рассказала зампредседателя Совета Федерации, представитель Мосгордумы в верхней палате парламента РФ Инна Святенко, встретившаяся с активом районного совета ветеранов и семьями героев СВО, сообщило АГН «Москва».

Святенко отметила, что решение об установке стендов приняли по инициативе местного совета ветеранов. По ее словам, уже двое жителей Марьина погибли в зоне СВО, они награждены орденом Мужества.

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Сенатор добавила, что пока на Аллее ветеранов находятся портреты участников Великой Отечественной войны. Но в будущем появятся фотографии и героев спецоперации. Остается только согласовать макет будущих стендов с родственниками погибших — вдовой и братом.

«И обязательно сделаем так, чтобы все жители Марьина, те гости, которые сюда приезжают погулять, смогли и почтить память героев, и смогли ознакомиться с их биографией. Память о подвиге героев СВО, о наших защитниках нужно бережно хранить», — подчеркнула Святенко.

Ранее в Котельниках установили памятные доски, посвященные погибшим в зоне СВО бойцам.