Шесть человек пострадали при обстреле Шебекина

Гладков: ВСУ обстреляли Шебекино, ранены шесть человек

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков
Фото: Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков/Telegram

Город Шебекино снова оказался под ударом Вооруженных сил Украины. Пострадали шесть мирных жителей, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале.

«Пятеро получили осколочные ранения верхних и нижних конечностей в двух автобусах», — сообщил глава региона.

Еще один человек во время обстрела находился на улице. Он получил осколочное ранение левого предплечья. Всех пострадавших доставили в больницу, медики оказывают им необходимую помощь.

Позже сирену ракетной опасности запустили в Белгороде и Белгородском районе. Жителей призвали спуститься в подвал. Сигнал звучал около 15 минут.

Ранее под ударом оказалась нефтебаза на Кубани, из-за атаки беспилотника там загорелись цистерны с мазутом. Два сотрудника получили травмы.

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