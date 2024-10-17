Словакия допустила поставки оружия Украине при одном условии

Словакия может предоставить Украине вооружение, но только на условиях коммерческого контракта. Такое заявление сделал премьер-министр республики Роберт Фицо, сообщило издание Blesk .

«Перестаньте морализировать. Кто хочет покупать, пусть покупает. Если не продадим мы, то продадут другие», — сказал он.

Фицо также отметил, что по-прежнему выступает против передачи словацкого оружия Украине на безвозмездной основе.

Ранее Фицо предложил ударить по фонтану в Брюсселе, чтобы остудить пыл депутатов Европарламента, требующих разрешить Украине бить дальнобойным оружием вглубь России. Глава МИД России Сергей Лавров призвал ЕС прислушаться к словам политика. Он предостерег Запад от снятия ограничений на дальнобойное оружие ВСУ.