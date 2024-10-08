Лавров предостерег Запад от снятия ограничений на дальнобойное оружие ВСУ

Россия первой узнает о решении стран Запада на снятие ограничений по использованию дальнобойного оружия ВСУ. Поэтому ответные меры вступят в силу немедленно. С таким заявлением выступил министр иностранных дел Сергей Лавров в интервью Первому каналу .

Он подчеркнул, что после решений президента России Владимира Путина о подготовке ответа за этой темой следить перестали. Но все необходимые шаги уже предприняли.

«С тех пор, как президент сказал, что мы будем делать, какие выводы сделаем, если такое решение будет принято... Как только, если оно будет принято, мы об этом узнаем, и схема, которую упомянул Владимир Путин, будет уже находиться в действии», — заявил Лавров.

Президент России в начале сентября заявил, что снятие Западом ограничений на использовании украинскими боевиками дальнобойного оружия сделает НАТО и Евросоюз прямыми участниками конфликта.

Путин напомнил, что ВСУ регулярно направляют беспилотники для поражения целей на российской территории, но дальнобойное оружие предусматривает использование данных с разведывательных спутников Запада.