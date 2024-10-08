Лавров призвал ЕС прислушаться к словам Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

Глава МИД России Сергей Лавров прокомментировал заявление словацкого премьер-министра Роберта Фицо о том, что европейских политиков мог бы вразумить ракетный удар по Брюсселю. Об этом дипломат заявил в беседе с журналистами, сообщило РИА «Новости» .

«Он умный, порядочный человек, честный политик. Там таких немного. Надо слушать то, что он говорит, и слышать», — заявил Лавров.

Днем ранее Фицо предложил ударить по фонтану в Брюсселе, чтобы остудить пыл депутатов Европарламента, требующих разрешить Украине бить дальнобойным оружием вглубь России.

Кроме того, глава словацкого правительства подчеркнул роль СССР в победе над фашистскими захватчиками во Второй мировой войне, отметив, что лидеры Европы вместо попыток прекратить боевые действия продолжают призывать к продолжению украинского конфликта.

Ранее Лавров заявил, что Россия узнает первой, если западные страны снимут ограничения по использованию дальнобойного оружия Украиной. По его словам, этот вариант развития предусмотрен, необходимые меры приняты, поэтому ответ будет дан незамедлительно.