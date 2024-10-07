Фицо: один ракетный удар по фонтану в Брюсселе образумил бы депутатов ЕП

Европейских политиков, требующих разрешить Украине бить дальнобойным оружием вглубь России, мог бы образумить ракетный удар по Брюсселю. С таким заявлением выступил премьер-министр страны Роберт Фицо. Его процитировал портал Hlavny Dennik .

«Некоторые члены ЕП (Европарламента — прим. ред.) с легкостью весеннего ветерка говорят о ракетах средней дальности, ракетах большой дальности. <…> Возможно, одна такая ракета могла бы разбить фонтан в Брюсселе, чтобы они поняли, о чем все говорят», — заявил он.

Фицо добавил, что в Европе продолжают звучать призывы к продолжению украинского конфликта вместо попыток его урегулировать мирным путем.

Речь словацкого премьера прозвучала на праздновании годовщины Карпатско-Дуклинской операции, проведенной 80 лет назад. Он добавил, что бойцы Красной армии понесли тогда большие потери, и подчеркнул, что «свобода пришла в Словакию с востока».

Ранее Фицо обвинил страны Запада в затягивании украинского конфликта.