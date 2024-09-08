Сладков рассказал, что военная прокуратура возбуждала против него уголовное дело

Военкор Сладков сообщил, что на него заводили дело за дискредитацию ВС РФ

Фото: РИА «Новости»

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал, что на него заводили уголовное дело за дискредитацию российской армии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил», — написал он.

Репортер подчеркнул, что ему «доставалось очень часто» из-за критики Минобороны РФ. По его словам, если бы не помощь главы ВГТРК Олега Добродеева и администрации президента, то ему «было бы тяжело».

Сладков напомнил об арестах высокопоставленных чиновников в Минобороны, которые произошли за последние месяцы по делам о коррупции. По его словам, «люди в погонах», которые были недовольны блогерами, критикующими оборонное ведомство из-за проблем обеспечения армии и действий командования, сейчас сами находятся под следствием.

Военкор добавил, что он и его коллеги вздохнули свободно только при команде нынешнего министра обороны Андрея Белоусова.

Ранее суд арестовал экс-сотрудника Минобороны Андрея Чекмазова по делу о взятке в 7,7 миллиона рублей.

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