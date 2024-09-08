Сладков рассказал, что военная прокуратура возбуждала против него уголовное дело

Военкор Сладков сообщил, что на него заводили дело за дискредитацию ВС РФ

Военный корреспондент ВГТРК Александр Сладков рассказал, что на него заводили уголовное дело за дискредитацию российской армии. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале .

«Главная военная прокуратура возбудила на меня уголовное дело за дискредитацию Вооруженных Сил», — написал он.

Репортер подчеркнул, что ему «доставалось очень часто» из-за критики Минобороны РФ. По его словам, если бы не помощь главы ВГТРК Олега Добродеева и администрации президента, то ему «было бы тяжело».

Сладков напомнил об арестах высокопоставленных чиновников в Минобороны, которые произошли за последние месяцы по делам о коррупции. По его словам, «люди в погонах», которые были недовольны блогерами, критикующими оборонное ведомство из-за проблем обеспечения армии и действий командования, сейчас сами находятся под следствием.

Военкор добавил, что он и его коллеги вздохнули свободно только при команде нынешнего министра обороны Андрея Белоусова.

Ранее суд арестовал экс-сотрудника Минобороны Андрея Чекмазова по делу о взятке в 7,7 миллиона рублей.