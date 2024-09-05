Бывших сотрудников Минобороны арестовали за взятку

Суд арестовал бывшего сотрудника Минобороны Андрея Чекмазова по делу о взятке в 7,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.

По данным следствия, Чекмазов, будучи сотрудником управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны, и его заместитель Дмитрий Фомин с июня прошлого года получили от замгендиректора компании «Оборонтест» Александра Сухарева 7 710 000 рублей за покровительство. Фомина отправили под домашний арест.

Ранее СК возбудил уголовное дело о получении взятки против заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенанта Валерия Муминджанова. Его обвинили в том, что он за взятку способствовал заключению договоров на поставку Минобороны обмундирования. Генерал не признал вину.