Бывших сотрудников Минобороны арестовали за взятку

Суд арестовал экс-сотрудников Минобороны за взятку в 7,7 миллиона рублей

Фото: РИА «Новости»

Суд арестовал бывшего сотрудника Минобороны Андрея Чекмазова по делу о взятке в 7,7 миллиона рублей. Об этом сообщили в пресс-службе Главного военного следственного управления СК.

По данным следствия, Чекмазов, будучи сотрудником управления перспективных межвидовых исследований и специальных проектов Минобороны, и его заместитель Дмитрий Фомин с июня прошлого года получили от замгендиректора компании «Оборонтест» Александра Сухарева 7 710 000 рублей за покровительство. Фомина отправили под домашний арест.

Ранее СК возбудил уголовное дело о получении взятки против заместителя командующего Ленинградским военным округом генерал-лейтенанта Валерия Муминджанова. Его обвинили в том, что он за взятку способствовал заключению договоров на поставку Минобороны обмундирования. Генерал не признал вину.

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