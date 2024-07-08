Мощные взрывы прогремели в Киеве

В Киеве прогремели взрывы. В пригороде сработали системы противовоздушной обороны, сообщил мэр украинской столицы Виталий Кличко в Telegram-канале.
«Детали позже. Не покидайте укрытий!» — написал он.
По словам Кличко, в Соломенский район вызвали медиков. Бригада выехала на место. Очевидцы заявили, что мощный взрыв прогремел в районе аэропорта Жуляны.
Ночью 8 июля взрывы услышали жители Николаева и Харькова. В регионах включили сирены воздушной тревоги. До этого серия взрывов прозвучала в Днепропетровской области.
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