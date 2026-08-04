СК возбудил дело о теракте после атаки ВСУ на склады под Москвой и Петербургом

Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой ВСУ на гражданские объекты в Московской и Ленинградской областях. Об этом сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

Речь идет об ударах по складам и другим зданиям в муниципальном округе Чехов Московской области и в Тосненском районе Ленинградской области, которые Украина нанесла 4 августа.

«В результате атак погибли и пострадали люди. В очередной раз Киевский режим умышленно атаковал гражданские объекты в нарушение норм международного права», — отметила Петренко.

Следователи и криминалисты собирают доказательства и проводят экспертизы. Действиям лиц, причастных к преступлению, дадут уголовно-правовую оценку.

При атаке на склад в Подмосковье погибли пять человек и ранены 10. Еще один мирный житель пострадал в Ленинградской области.