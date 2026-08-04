После атаки беспилотников в Подмосковье пострадали 10 человек

В результате атаки беспилотников в Московской области пострадали 10 человек. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале .

«По уточненной информации, в результате атаки БПЛА в промзоне Новоселок в Чехове пострадали 10 человек», — написал он.

Шестерых пострадавших отправили в Чеховскую больницу, двоих — в учреждения Серпухова и Подольска. Еще двое от госпитализации отказались. Состояние семерых пациентов врачи оценили как среднее, еще один находится в тяжелом.

У пострадавших диагностировали осколочные и минно-взрывные ранения, переломы, повреждения грудной клетки и мягких тканей. Всем оказывают необходимую помощь.

Утром Воробьев заявил, что в результате атаки БПЛА в Московской области погибли пять человек. Также из-за ударов случилось несколько возгораний.