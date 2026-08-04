Из-за атаки БПЛА на Ленинградскую область пострадал человек

Средства противовоздушной обороны ночью отразили над Ленинградской областью атаку украинских беспилотников. В результате налета БПЛА пострадал один человек, заявил в своем телеграм-канале губернатор региона Александр Дрозденко.

Всего за ночь над областью нейтрализовали 17 аппаратов. Губернатор уточнил, что есть повреждения в складской зоне Красный бор.

«Информация уточняется», — добавил Дрозденко.

Также он сообщил об отбое беспилотной опасности в Ленинградской области.

Украинские боевики выпустили ночью беспилотники по Подмосковью. Губернатор Андрей Воробьев рассказал, что пять человек погибли, еще шестеро пострадали. В деревне Солнышково рухнувшие фрагменты БПЛА повредили частный дом и автомобиль. Спасатели ликвидировали разгоревшийся пожар. Еще несколько возгораний также возникло в промзоне Новоселок.

Беспилотники сбили в Волоколамском, Клинском, Чеховском и Серебряно-Прудском округах.