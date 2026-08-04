Пять человек погибли в результате атаки БПЛА в Подмосковье

Пять человек погибли и шестеро пострадали после атаки беспилотников в Московской области. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев в телеграм-канале .

«Сегодня утром силы ПВО отразили атаку беспилотников на Московскую область. Основные последствия зафиксированы в муниципальном округе Чехов», — написал он.

По словам губернатора, в из-за попадания БПЛА случилось несколько возгораний. Самое крупное произошло на складе, открытое горение уже потушили. Также электроподстанция и административное здание получили повреждения. На место ЧП отправились сотрудники пожарных и оперативных служб.

«К сожалению, есть погибшие и пострадавшие. По предварительной информации, погибли пять человек, еще шестеро получили ранения», — заявил Воробьев.

Помимо этого, в деревне Солнышково обломки дронов повредили машину и автомобиль. На месте ЧП начался пожар, его уже ликвидировали.

Силы ПВО продолжают отражать атаку. Беспилотники сбивают в Волоколамском, Чеховском, Клинском и Серебряно-Прудском округах.