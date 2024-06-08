СК пообещал найти виновных в обстреле села Садовое в Херсонской области

Фото: РИА «Новости»

Следственный комитет установит обстоятельства обстрелу села Садовое в Херсонской области, жертвами которого стали мирные люди. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

«СК России установит круг лиц, причастных к совершению преступления. Их действиям дадут правовую оценку», — отметили в сообщении.

Украинские боевики 7 июня нанесли авиаудары по магазину в Херсонской области, в результате погибли 22 человека. Среди них девятилетний мальчик, который играл в песочнице.

По данным СК, количество погибших и пострадавших устанавливается. Как сообщал губернатор региона Владимир Сальдо, первый удар по магазину произвели корректируемой французской авиабомбой, второй — РСЗО HIMARS.

В этот же день Вооруженные силы Украины обстреляли Луганск.В результате обстрела разрушились два многоквартирных дома, ранения получили 57 мирных жителей, четыре человека погибли.

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