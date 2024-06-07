Разбор завалов дома на месте удара ВСУ в Луганске продолжат ночью

Разбор завалов дома на месте удара в Луганске может занять несколько суток

Спасатели продолжат разбор завалов на месте удара ВСУ по Луганску ночью, он может занять до двух суток. Об этом сообщила мэр города Яна Пащенко в беседе с телеканалом «Луганск 24».

Обстрел Луганска со стороны украинских боевиков 7 июня привел к полному разрушению двух жилых домов. По данным Минобороны, для удара по городу ВСУ использовал американские дальнобойные ракеты ATACMS.

Министр здравоохранения региона Наталия Пащенко заявила, что пострадали полсотни человек, среди них есть четверо детей. Спасатели достали из-под завалов разрушенного дома четырех погибших.

Для всех пострадавших при обстреле Луганска в республике запустили горячую линию. На месте обрушения дома работают специалисты МЧС России. В работах задействовали 42 специалиста и 10 единиц техники.