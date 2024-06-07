ВСУ ударили по магазину в Херсонской области из РСЗО HIMARS

Сальдо: удар по магазину в Херсонской области нанесли из РСЗО HIMARS

Фото: РИА «Новости»

Первый удар по магазину в Херсонской области, где погибли 19 человек, ВСУ нанесли корректируемой авиабомбой, второй из РСЗО HIMARS. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. Его слова привело РИА «Новости».

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по магазину в селе Садовое в Херсонской области. В результате атаки погибли более 20 человек. По словам Сальдо, от обстрела разрушился магазин, в котором находилось много посетителей и персонал.

На месте обстрела работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

В пятницу, 7 июня, ВСУ нанесли удар по Луганску. Украинские боевики нанесли по городу пять ударов дальнобойными ракетами ATACMS. В результате обстрела разрушены два многоквартирных дома, пострадали 57 человек, четыре жителя Луганска погибли. Разбор завалов продолжается.

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