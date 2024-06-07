ВСУ ударили по магазину в Херсонской области из РСЗО HIMARS

Первый удар по магазину в Херсонской области, где погибли 19 человек, ВСУ нанесли корректируемой авиабомбой, второй из РСЗО HIMARS. Об этом сообщил глава региона Владимир Сальдо. Его слова привело РИА «Новости» .

Ранее стало известно, что ВСУ нанесли удар по магазину в селе Садовое в Херсонской области. В результате атаки погибли более 20 человек. По словам Сальдо, от обстрела разрушился магазин, в котором находилось много посетителей и персонал.

На месте обстрела работают оперативные службы. Раненым оказывается необходимая медицинская помощь.

В пятницу, 7 июня, ВСУ нанесли удар по Луганску. Украинские боевики нанесли по городу пять ударов дальнобойными ракетами ATACMS. В результате обстрела разрушены два многоквартирных дома, пострадали 57 человек, четыре жителя Луганска погибли. Разбор завалов продолжается.