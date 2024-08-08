Ситуация стала опаснее. ВСУ объявили охоту на российских военкоров

Военные корреспонденты сегодня на фронте «стоят денег», у ВСУ будто есть ставки за каждого убитого российского журналиста. Об этом рассказал 360.ru журналист Аким Апачев.

Военкор сравнил работу на передовой в начале спецоперации на Украине и в настоящее время. Он подчеркнул, что сейчас стало намного опаснее.

«Военкор сегодня стоит денег. За каждого убитого работника СМИ объявлено вознаграждение украинской стороной. И это нужно понимать всем, кто отправляется работать в зону боевых действий», — поделился Апачев.

Он указал на вероятное существование неких ставок с украинской стороны за каждого убитого российского военного корреспондента.

«Сегодня военкоры являются одной из первоочередных целей на линии боевого соприкосновения. Учитывая наличие у ВСУ дронов-камикадзе, ситуация для военкоров стала опаснее, чем в начале СВО. Я активно освещал штурм в Мариуполе в 2022 году, и тогда я чувствовал себя безопаснее, чем сегодня. Два года назад мне казалось, что я очень рискую, но нет. Как раз-таки сегодня работа военкора — одна из самых опасных на линии фронта», — добавил журналист.

Накануне, 7 августа, в Курской области ВСУ совершили покушение на военного корреспондента Евгения Поддубного. Как рассказал его коллега Александр Коц, машину журналиста мог вычислить дрон-разведчик ВСУ, он же совершил атаку на подъезде к Судже. Сейчас Поддубный проходит лечение в Москве, врачи заявляют о стабильно тяжелом состоянии пациента.