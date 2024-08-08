Военкора Поддубного доставили в институт Склифосовского

Фото: РИА «Новости»

Военного корреспондента ВГТРК Евгения Поддубного, раненного накануне в Курской области, доставили на лечение в институт скорой помощи имени Склифосовского. Об этом сообщила пресс-служба Департамента здравоохранения Москвы.

Согласно опубликованным видео, журналиста доставили санитарным вертолетом. Он в сознании и общается с медиками.

Поддубный получил ранения накануне. Машину, в которой он находился, возле Суджи атаковал украинский беспилотник. Корреспондент получил черепно-мозговую травму, повреждения лицевого скелета и многочисленные ожоги. Его состояние оценивают как тяжелое, но стабильное.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по двум статьям и расследует, кто именно управлял дроном.

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