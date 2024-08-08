Коц раскрыл подробности покушения на военкора Поддубного

Военкор Коц рассказал подробности покушения на Поддубного в Курской области

Фото: РИА «Новости»

Нападение на машину, в которой ехал журналист Евгений Поддубный, совершили на подъезде к городу Суджа, рассказал его коллега, военкор Александр Коц. Подробностями случившегося он поделился в материале для kp.ru.

«Подъехали практически к въездному кольцу в город, раздались автоматные очереди. Женька, ехавший впереди, развернул машину, парни — за ним. И вдруг над машиной Евгенича раздался взрыв. Скорее всего — дрон-камикадзе. Это объясняет стрельбу — наши бойцы пытались его сбить», — рассказал Коц.

Военкор предположил, что съемочную группу вычислил дрон-разведчик противника. После взрыва машина с Поддубным покатилась в кювет, где перевернулась и загорелась.

«Парни тоже съехали в кювет и подбежали к джипу, еле выломали двери — он полыхал изнутри. Пламя стояло стеной», — уточнил он.

Позже Поддубного эвакуировали в медицинский центр, врачи сообщали о тяжелом состоянии корреспондента и многочисленных травмах.

Позже он смог выйти на связь, поблагодарил за поддержку и рассказал, что чувствует себя лучше. Коц добавил, что даже на реанимационной койке его коллега продолжает думать о своей съемочной группе.

В ближайшее время журналиста перевезут для дальнейшего лечения в Москву.

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