«Ситуация очень плохая». Запад забил тревогу из-за провала Украины

Меркурис: ВСУ оказались в критическом положении на Покровском направлении

Фото: РИА «Новости»

ВСУ оказались в тяжелом положении на Покровском направлении. Такое заявление сделал британский эксперт Александр Меркурис в своем блоге на YouTube.

«Российские войска начинают продвигать свои силы дальше. <…> Так что в целом ситуация (на Покровском направлении — прим. ред.) очень плохая. <…> Это все тревожные новости для Украины», — подчеркнул он.

Катастрофической Меркурис назвал и ситуацию в Торецке. Оборона ВСУ в районе этого города рухнула под натиском российских войск.

Эксперт добавил: после взятия Тимофеевки российские военные смогут перерезать дорогу из Покровска, которую украинские боевики используют для доставки грузов.

«Ситуация на фронтах боевых действий продолжает ухудшаться для Украины», — заявил Меркурис.

Ранее Запад заговорил о новом этапе кризиса на Украине. Меркурис предположил, что после падения Покровска, Часова Яра и Константиновки грядет крупное сражение. Но украинские солдаты не способны сдерживать российские войска. По мнению отставного офицера СБУ Олега Старикова, конфликт подходит к финальной фазе.

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