Украинский конфликт подходит к финальной фазе, военные начали готовиться к завершению боев. Об этом в интервью журналисту Александру Шелесту* заявил отставной офицер СБУ Олег Стариков.

«Что-то будет. Вот заключительный этап. Остался месяц, ну [через] месяц-два месяца что-то будет», — указал он.

Эксперт подчеркнул, что ВС России продолжают продвигаться вперед на тактическом уровне. Они, в отличие от ВСУ, ведут боевые действия по науке и в соответствии с правилами, сообщил Стариков. По его мнению, украинские войска воюют «как получится».

Ранее российские военные освободили село Нью-Йорк в Донецкой Народной Республике. В населенном пункте они водрузили триколор над зданием школы.

Британский аналитик Александр Меркурис рассказал, что ВС России разрушили оборону ВСУ около города Торецка. По его мнению, российские военнослужащие скоро установят контроль над основными населенными пунктами в этом районе.