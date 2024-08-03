На Западе заявили о новом этапе конфликта на Украине

Меркурис: новый этап СВО начнется после падения Покровска и Константиновки

Фото: РИА «Новости»

Новый этап конфликта на Украине начнется после падения Покровска, Часова Яра и Константиновки. Об этом британский эксперт Александр Меркурис завил в своем блоге на YouTube.

Аналитик предположил, что если ВС России возьмут эти города, то грядет крупное сражение.

«Если русские смогут атаковать город Константиновка и занять его, то мы перестанем наблюдать эти медленные боевые действия, к которым привыкли», — сказал он.

По словам Меркуриса, такое развитие событий вполне реально из-за неспособности украинских солдат сдерживать российские войска. Эксперт выразил уверенность, что темпы боевых столкновений ускорятся и «в руки России начнет быстрее падать гораздо больше территории».

Ранее главком ВСУ Александр Сырский пожаловался президенту Владимиру Зеленскому на критическую ситуацию на Покровском направлении. Также за сутки в районе населенного пункта Красноармейск российские войска нанесли два ракетных и 69 авиационных ударов.

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