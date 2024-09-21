Системы ПВО за сутки сбили 177 дронов и 10 снарядов HIMARS

МО: за сутки военные сбили 177 дронов ВСУ, 16 снарядов HIMARS и ракет «Нептун»

Средства противовоздушной обороны России за сутки уничтожили 177 дронов. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

«Сбиты шесть управляемых ракет большой дальности „Нептун“, три управляемые авиационные бомбы Hammer производства Франции, 10 реактивных снарядов HIMARS производства США», — передали в оборонном ведомстве.

С начала спецоперации военные уничтожили 929 самолетов и вертолетов, 31 983 беспилотника, 579 зенитных ракетных комплексов, 16 420 систем залпового огня, орудий полевой артиллерии и минометов.

Российские войска также нанесли групповой удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу ВПК на Украине, цехам по производству дронов, места дислокации военных и техники ВСУ.

ВС России за неделю сбили три украинских истребителя: МиГ-29 и два Су-27. А российские «Искандеры» атаковали позиции ВСУ в Харькове.