Российские войска нанесли групповой удар по объектам энергетики на Украине

Минобороны: ВС России атаковали цеха с дронами и объекты энергетики на Украине

Вооруженные силы России ночью нанесли групповой удар по объектам энергетики, обеспечивающим работу предприятий военно-промышленного комплекса Украины. Об этом сообщили в пресс-службе Минобороны страны.

Под огонь также попали цеха по производству дронов и места дислокации личного состава, вооружения и военной техники украинской армии.

«Все назначенные объекты поражены», — уточнили в оборонном ведомстве.

Российские военные атаковали сухогруз с ракетами и боеприпасами, поставленными Украине с Запада.

В Минобороны добавили, что силы противовоздушной обороны за сутки сбили 177 дронов и 10 снарядов HIMARS, а также шесть ракет «Нептун».

Ранее операторы российских FPV-дронов показали, как выглядит атака от «первого лица». Бойцы ликвидировали украинский пикап на Северском направлении. Также Минобороны опубликовало видео с освобождением Снагости под Курском.