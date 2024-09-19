Российские войска нанесли по объектам ВСУ в Харькове не менее восьми ударов из оперативно-тактического ракетного комплекса «Искандер». Об этом сообщил Telegram-канал «Военная хроника».
Авторы Telegram-канала отметили — согласно информации в украинских мониторинговых каналах, минимум восемь ударов нанесли за несколько минут. Подробности ударов не сообщаются.
Ранее координатор николаевского подполья Сергей Лебедев сообщил, что в Шевченковском районе Харьковской области пророссийское сопротивление помогло уничтожить состав с военной техникой ВСУ. Чтобы остановить состав с усилением, подпольщики подожгли релейный шкаф на железной дороге.
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«Искандеры» нанесли удары по позициям ВСУ в Харькове
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