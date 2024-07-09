Системы ПВО нейтрализовали БПЛА в Белгородской и Астраханской областях

Средства противовоздушной обороны ликвидировали три беспилотника ВСУ над территорией Астраханской области и один — над Белгородской. Об этом сообщила пресс-служба Минобороны.

По данным оборонного ведомства, украинские боевики пытались совершить террористическую атаку на российские объекты с 08:20 по 10:30 по московскому времени.

В ночь на 9 июля российские военные отбили массовую атаку дронов в Ростовской области. Системы ПВО ликвидировали в регионе 21 беспилотник. БПЛА также сбивали в Белгородской, Курской, Воронежской и Астраханской областях.

Губернатор Ростовской области Василий Голубев заявил, что из-за удара ВСУ в Родионово-Несветайском районе загорелись два трансформатора на электроподстанции, а в Ростове-на-Дону из-за падения обломков БПЛА вспыхнула сухая трава.

Врио губернатора Курской области Алексей Смирнов отметил, что в регионе за ночь сбили четыре дрона. Он напомнил жителям, что к обломкам ни в коем случае нельзя приближаться.